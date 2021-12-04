В полуфинале российские теннисисты обыграли сборную Германии и были освистаны испанской публикой.

Кубок Дэвиса. Полуфинал. Мадрид

Россия — Германия — 2:0

Андрей Рублев — Доминик Кепфер — 6:4, 6:0

Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф — 6:4, 6:4

Поединок России и Германии ждали с огромным интересом, ведь на Кубке Дэвиса наступила пора полуфиналов. Российская команда по праву считается одним из главных фаворитов этих соревнований, ведь сразу четыре игрока нашей сборной входят в топ-30 рейтинга ATP.

Наши теннисисты, как и их сегодняшние соперники, победили во всех своих играх на турнире, поэтому борьба за финал обещала быть жаркой. Германия представала перед матчем крепкой сборной и, несмотря на отсутствие Александра Зверева, выглядела грозной силой. Но россияне прекрасно справились со своей задачей.

Что было перед матчем?

Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев рассказал, как российская дружина будет готовиться к полуфиналу против сборной Германии.

«В Кубках Дэвиса, особенно на том покрытии, на котором мы играем, тяжело говорить, повезло ли нам с соперником или нет. Здесь все в одинаковых условиях: корт здесь своеобразный — 1 000 метров высота, мяч от себя летит очень быстро, отскок теряет скорость, ритм другой. Такая специфика корта больше нивелирует мастерство более именитых спортсменов, чем тех, кто играет на достаточно высоком уровне, но не так высоко по рейтингу. Наверно, степень усталости к концу года разная. Это фактор тоже очень большой. С точки зрения психологии, даже играя хорошо, спортсмен не может играть ровно. Немецкая команда — серьезный соперник в силу того, что баланс игр наших спортсменов неоднозначный, счета одинаковые. Тяжело судить по этому покрытию, сопоставить и наложить одну игру на другую», — отметил глава нашего тенниса.

Рублев заиграл на своем уровне

Первыми на корт в Мадриде вышли Андрей Рублев и Доминик Кепфер, теннисисты до этого ни разу не встречались, несмотря на это, россиянин добился уверенной победы. Первый сет начался с раннего брейка российского теннисиста, Рублев прекрасно двигался по корту и полностью контролировал ход встречи, как итог — победа со счетом 6:4. Вторую партию россиянин провел просто великолепно и повесил «баранку» своему сопернику: чувствовалось, что Андрей наконец-то заиграл на турнире, так как от него этого ждут болельщики.

После игры россиянин поделился своими впечатлениями о матче.

«Не знаю, когда последний раз так выигрывал. В сравнении с предыдущими матчами сегодня главной задачей было начать играть и не расслабляться, как это случалось раньше. Когда я выигрывал довольно легко в начале матчей, а потом вроде как не нужно было прикладывать столько усилий, и в итоге сам дарил все соперникам — и либо выигрывал в трех сетах, либо проигрывал. Сегодня понял, что нужно было играть от самого начала и до конца и только прибавлять и прибавлять. Если могу выигрывать 6:0, значит, так и надо выигрывать. Не отдавать ничего и не совершать глупых ошибок. В итоге так и получилось. Могли ли меня заменить? Со мной таких обсуждений не велось. То есть я не знаю, что конкретно говорилось другим ребятам. Это лучше спросить либо у них, либо у Шамиля Анвяровича. В моем случае со мной поговорили о прошлом матче — какое мое мнение, какое их мнение и готов ли я играть. Конечно, я был готов играть», — добавил Рублев уже в интервью OKKO Sports.

Медведев добил Германию

Следующими на корт вышли Даниил Медведев и Ян-Леннард Штруфф. Медведев уверенно провел первую партию и завершил ее победой со счетом 6:4. А вот во втором сете у россиянина начались проблемы, но не с игрой, а со здоровьем — у Даниила пошла кровь из носа. Но на игре это никак не отразилось, и Медведев вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса, одержав победу в двух партиях.

После матча Даниилу пришлось урезонивать публику, которая болела против нашего теннисиста. «Это началось в 2019-м на US Open, но я не устану повторять: люди до сих пор не понимают, как сделать так, чтобы я проиграл. Для этого меня надо не освистывать, а поддерживать. Так что все нормально, продолжайте. А я буду побеждать дальше», — заявил первый номер нашей сборной.

В воскресенье российская команда впервые с 2007 года сыграет в финале Кубка Дэвиса, ее соперник был известен заранее, им станет сборная Хорватии.