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Рублев обыграл Кироса и вывел Россию вперед в матче Кубка Дэвиса с Эквадором

20:26
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
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В матче финального турнира Кубка Дэвиса Россия — Эквадор россияне повели со счетом 1:0.

Россиянин Андрей Рублев победил Роберто Кироса — 6:3, 4:6, 6:1. Матч продолжался один час и 32 минуты.

Рублев сделал 13 эйсов при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника шесть эйсов, одна двойная и один успешный брейк-пойнт.

В следующем матче в рамках этой игры Даниил Медведев сыграет с Эмилио Гомесом.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A (Мадрид)

Россия — Эквадор

Андрей Рублев — Роберто Кирос — 6:3, 4:6, 6:1

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