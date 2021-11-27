Стал известен состав сборной России на матч против Эквадора на Кубке Дэвиса

Сегодня, 27 ноября, пройдет очередной игровой день финальной стадии Кубка Дэвиса.

Сборная России проведет матч против Эквадора в рамках группы А.

Стал известен состав и порядок, в котором российская команда будет играть против Эквадора:

Андрей Рублев — Роберто Кироз

Даниил Медведев — Эмилио Гомес

Аслан Карацев/Андрей Рублев — Диего Идальго/Гонсало Эскобар

Начало встречи — не ранее 18.00 по московскому времени.