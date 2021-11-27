Стал известен состав сборной России на матч против Эквадора на Кубке Дэвиса
17:52
Сегодня, 27 ноября, пройдет очередной игровой день финальной стадии Кубка Дэвиса.
Сборная России проведет матч против Эквадора в рамках группы А.
Стал известен состав и порядок, в котором российская команда будет играть против Эквадора:
Андрей Рублев — Роберто Кироз
Даниил Медведев — Эмилио Гомес
Аслан Карацев/Андрей Рублев — Диего Идальго/Гонсало Эскобар
Начало встречи — не ранее 18.00 по московскому времени.
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