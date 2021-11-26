Павлюченкова считает, что у сборной России высокие шансы на победу в Кубке Дэвиса
08:59
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оценила шансы мужской сборной России на победу в Кубке Дэвиса.
«Думаю, у них огромные шансы на победу. В последний раз Андрей и Карен бились вдвоем практически за всех — сейчас такая армия. Все мегакрутые сами по себе, в начале года выиграли ATP Cup в Австралии. Шансы очень хорошие, но из-за того, что конец года, надо будет смотреть, кто в каком физическом состоянии будет», — приводит ТАСС слова Павлюченковой.
Кубок Дэвиса проходит с 25 ноября по 5 декабря. Сборную России представляют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Команда играет в одной группе с Испанией и Эквадором.
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