Павлюченкова считает, что у сборной России высокие шансы на победу в Кубке Дэвиса

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оценила шансы мужской сборной России на победу в Кубке Дэвиса.

«Думаю, у них огромные шансы на победу. В последний раз Андрей и Карен бились вдвоем практически за всех — сейчас такая армия. Все мегакрутые сами по себе, в начале года выиграли ATP Cup в Австралии. Шансы очень хорошие, но из-за того, что конец года, надо будет смотреть, кто в каком физическом состоянии будет», — приводит ТАСС слова Павлюченковой.

Кубок Дэвиса проходит с 25 ноября по 5 декабря. Сборную России представляют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Команда играет в одной группе с Испанией и Эквадором.