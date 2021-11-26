«Это один из лучших годов для российского тенниса». Хачанов — о Кубке Дэвиса
Хачанов рассчитывает на успех на Кубке Дэвиса
07:57
Российский теннисист Карен Хачанов рассчитывает на успех сборной России на Кубке Дэвиса. Российский теннисисты сыграют в группе с Эквадором (27 ноября) и с Испанией (28 ноября).
«Вчера на командном ужине мы обсуждали, что этот год был успешным для российского тенниса. У нас были хорошие результаты на Олимпийских играх. Девушки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, и вот мы здесь. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
У нас есть лучшие игроки, которые поднимаются и приближаются к десятке лучших. Это один из лучших годов для российского тенниса, чтобы снова засиять", — цитирует пресс-служба турнира Хачанова.
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