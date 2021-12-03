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Медведев высказался о своей игре перед решающей стадией Кубка Дэвиса

14:43

Вторая ракетка мира Даниил Медведев оценил свою игру в преддверии решающих стадий Кубка Дэвиса.

«Я делаю то, что должен. Я хорошо играю, но чем дальше проходишьв турнире, тем выше уровень тенниса, который нужно показывать. Приходится соперничать с теннисистами более высокого класса. В следующий раз мне нужно быть еще более уверенным в себе и сыграть еще лучше», — цитирует Медведева daviscupfinals.com.

Российская команда обыграла Швецию и вышла в полуфинал турнира, где встретится с командой Германии.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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