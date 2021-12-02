Тарпищев оценил соперника сборной России по полуфиналу Кубка Дэвиса

Президент Федерации тенниса России (ФТР), капитан национальной команды Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российской сборной в полуфинал Кубка Дэвиса.

«Не рискнули поставить Хачанова сегодня, потому что он поменял ракетки — часто вылетает мяч. Проблема этого турнира — те, кто приехал с Итогового более уставшие. Их больше лихорадит не по качеству игры, а по качеству психологического состояния, потому что морально-психологическая усталость не позволяет играть ровно, поэтому такой большой брак. Но сейчас мы выбираем оптимальный состав из состояния игроков и играем тем составом, который считаем, что сыграет лучше», — сказал Тарпищев по ходу пресс-конференции.

Шамиль Тарпищев также оценил соперника, который достался России по полуфиналу, — сборная Германии.

«В Кубках Дэвиса, особенно на том покрытии, на котором мы играем, тяжело говорить, повезло ли нам с соперником или нет. Здесь все в одинаковых условиях: корт здесь своеобразный — 1000 метров высота, мяч от себя летит очень быстро, отскок теряет скорость, ритм другой. Такая специфика корта больше нивелирует мастерство более именитых спортсменов, чем тех, кто играет на достаточно высоком уровне, но не так высоко по рейтингу. Наверно, степень усталости к концу года разная. Это фактор тоже очень большой. С точки зрения психологии, даже играя хорошо, спортсмен не может играть ровно. Немецкая команда — серьезный соперник в силу того, что баланс игр наших спортсменов неоднозначный, счета одинаковые. Тяжело судить по этому покрытию, сопоставить и наложить одну игру на другую», — добавил Тарпищев.

Благодаря победе Даниила Медведева над Микаэлем Имером (6:4, 6:4) сборная России получила путевку в полуфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с командой Германии.

Ранее Андрей Рублев победил Элиаса Имера (6:2, 5:7, 7:6 (7:3).