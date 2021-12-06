В Госдуме прокомментировали победу России на Кубке Дэвиса: «Мужской теннис на подъеме. Медведева, Хачанова и Рублева уже знает весь мир»

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал победу российских теннисистов в Кубке Дэвиса. Ранее российские теннисисты победили в финале Кубка Дэвиса, обыграв хорватов. Победа стала первой для российских теннисистов с 2006 года.

«Это очень большая победа для нашего тенниса, — сказал Свищев. — Мы ведь не побеждали в этом турнире целых 15 лет! Наш мужской теннис давно на подъёме, это очевидный факт, мы имеем лидеров в рейтинге. Медведева, Хачанова и Рублева уже знает весь мир, а победа в Кубке Дэвиса — логичное подтверждение нашего высокого уровня. Хотелось бы также поздравить Федерацию тенниса России, ведущую большую работу. Пусть даже наши ребята и были без флага и гимна, но весь мир знает, что они представляют Россию».