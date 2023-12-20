Медведев объединится в команду с Рублевым и Миррой. Россияне сразятся за победу на турнире в Абу-Даби

В составе «Орлов» наши теннисисты выступят в World Tennis League .

Если в официальных командных теннисных турнирах вроде Кубка Дэвиса, Кубка Билли Джин Кинг и United Cup россияне нынче участия принимать не могут, то в выставочных — еще как. На втором в истории розыгрыше World Tennis League в Абу-Даби с 21 по 24 декабря будет почти чисто российская команда — за «Орлов» сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка российского происхождения София Кенин.

Проигравшие могут выиграть

Первый турнир Мировой теннисной лиги состоялся год назад в Дубае с участием серба Новака Джоковича и Иги Свентек из Польши. А победила тогда команда «Коршуны», в составе которой, кстати, была и россиянка — Анастасия Павлюченкова, а также Елена Рыбакина из Казахстана, Александр Зверев из Германии и немец Доминик Тим. Кстати, правила World Tennis League достаточно любопытны. И дело даже не в том, что четыре интернациональных коллектива с птичьими названиями («Орлы», «Соколы», «Коршуны» и «Ястребы») сперва проводят между собой групповой турнир, а затем два лучших встречаются между собой. Куда интереснее подсчет очков в этих матчах.

Команда «Коршуны». Фото Global Look Press

Там, как и в других командных турнирах, в рамках одной матчевой встречи проходят по одной одиночке у мужчин и женщин, а также парная (в данном случае смешанная) игра. Матчи идут до двух побед в сетах, но при 1:1 для большей компактности играется тай-брейк до 10 очков. Вот только победитель конкретной игры может принести своей команде даже меньше очков, чем проигравший! Да-да, ведь здесь считаются геймы, причем тай-брейк «весит» всего одно очко. Вот и получается, скажем, что выигравший со счетом 7:6, 0:6, 10:1 набирает 8 баллов, а проигравший — 12. Оригинально, ничего не скажешь. И это требует от теннисистов полной концентрации на протяжении всей встречи. Набранные очки в трех микроматчах суммируются — так и получается итоговый счет.

Уровень организации выставочных турниров на Ближнем Востоке в последние годы впечатляет, поэтому неудивительно, что перед стартом сезона многие лидеры мирового тенниса решили сыграть как раз на World Tennis League. У женщин в Абу-Даби, в частности, заявлены первая ракетка мира Свентек, вторая ракетка мира и действующая чемпионка Australian Open белоруска Арина Соболенко и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. У мужчин и вовсе сыграют шесть из 11 лучших теннисистов мира — Медведев, Рублев, грек Стефанос Циципас, поляк Хуберт Хуркач, американец Тейлор Фриц и норвежец Каспер Рууд. Да и все остальные участницы и участники, за исключением индийца Сумита Нагаля (он вышел на замену американцу Фрэнсису Тиафо), что называется, на слуху в теннисном мире.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Хорошие шансы нашей дрим-тим

Понятно, что турнир Мировой теннисной лиги выставочный, но все же всем хочется победить и начать официальный сезон в отличном настроении. В том числе и россиянам. По регламенту в каждой команде играют по двое мужчин и две женщины, поэтому компанию Медведеву, Рублеву и Андреевой составит еще одна теннисистка — американка Кенин. София родилась в Москве, но еще в раннем детстве вместе с родителями перебралась в Америку.

Лучшим для нее был сезон 2020 года, когда она выиграла Открытый чемпионат Австралии, добралась до финала «Ролан Гаррос», а также поднималась на четвертую строчку в рейтинге WTA. Однако затем последовал серьезный спад, в том числе из-за травмы, и только в прошлом сезоне София начала возвращаться на былой уровень. Сейчас она вновь приблизилась к топ-30.

О таланте Мирры Андреевой за последний год было сказано уже очень много. Сейчас Мирра только 57-я в рейтинге WTA, но по своему потенциалу уже в ближайшие год-два вполне способна войти в топ-10. А в отдельно взятых матчах может уже сейчас создать сложности лучшим теннисисткам мира. Поэтому будет очень интересно, если именно ей доверят одиночки против Свентек, Соболенко или Рыбакиной. Хотя, возможно, Мирра сыграет в одном или двух одиночных матчах в порядке ротации с Кенин.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

На днях Андреева, напомним, выиграла выставочный турнир во Франции — там она победила «новую француженку» Варвару Грачеву, а затем стала чемпионкой на отказе украинки Марты Костюк. В итоге в заключительный день Мирра встречалась в почти спонтанной «битве полов» с французом Янисом Газуани-Дюраном, занимающим 1145-е место в рейтинге ATP. И смотрелась достойно, уступив 5:7, 2:6.

Что касается мужского состава «Орлов», то он, безусловно, самый сильный среди всех четырех команд. Ведь Медведев сейчас третий в мире, а Рублев — пятый. Даниил еще в ноябре заявил, что не планирует играть в официальных соревнованиях до Открытого чемпионата Австралии. Но форму-то набирать все равно надо — и «выставки» для этого подходят прекрасно. Чуть меньше двух недель назад наставник Медведева француз Жиль Сервара опубликовал фото тренировок своего подопечного с британцем Кэмероном Норри в академии Муратоглу во Франции. Так что Даниил приедет в Абу-Даби не в разобранном состоянии. И получит хорошую возможность проверить свою текущую готовность во встречах с сильными соперниками.

Интересно будет посмотреть в одиночке, да и в миксте на Рублева, который в смешанном разряде, напомним, является олимпийским чемпионом вместе с Павлюченковой. Правда, на днях Андрей устроил небольшой скандал из-за судейства на выставочных соревнованиях Ultimate Tennis Showdown в Лондоне, но будем надеяться, что в Абу-Даби он сможет держать себя в руках и сконцентрируется исключительно на теннисе. Добавим также, что этот турнир официально покажут в России — трансляции запланированы на федеральном спортивном телеканале.

Составы команд:

«Орлы» (Eagles): Даниил Медведев, Андрей Рублев, София Кенин, Мирра Андреева

«Ястребы» (Hawks): Хуберт Хуркач, Ига Швентек, Каспер Рууд, Каролин Гарсия

«Соколы» (Falcons): Сумит Нагал, Тэйлор Фритц, Лейла Фернандес, Елена Рыбакина

«Коршуны» (Kites): Стефанос Циципас, Григор Димитров, Арина Соболенко, Паула Бадоса