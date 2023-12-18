Рублев нахамил судье на выставочном турнире. У россиянина опять сдали нервы

Андрей буянил и отказывался играть в полуфинале UTS в Лондоне против Хольгера Руне.

Россиянин Андрей Рублев после отпуска вернулся на корт на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown в Лондоне. Но вместо того чтобы в расслабленной обстановке получать удовольствие и набирать форму к старту сезона, один из сильнейших теннисистов мира влип в очень неприятную историю, устроив скандал в полуфинале UTS против датчанина Хольгера Руне. Из-за судейской невнимательности Рублев настолько разозлился, что долго качал права, ругался, отказывался играть и неподобающе вел себя по отношению к арбитру на вышке.

Ничто не предвещало беды

Вообще выставочные турниры UTS, организованные известным тренером Патриком Муратоглу и бизнесменом Алексом Попыриным (отцом австралийского теннисиста Алексея Попырина), впервые начали проводить во время пандемии коронавируса три с половиной года назад. На фоне остальных эти турниры выделяются экстравагантностью — музыка между розыгрышами, а порой и во время них, только одна попытка на подачу, сеты не с классическим регламентом, а с жестким временным лимитом, бонусные розыгрыши, прозвища вместо фамилий. В общем, все это выглядело весьма футуристично, хотя непривычно.

Совсем недавно казалось, что эта теннисная инновация не прижилась — в 2021-м провели всего один турнир, в прошлом году таких соревнований не было вовсе. Однако в 2023-м организаторы вновь оживили UTS — они провели мероприятия в Лос-Анджелесе, Франкфурте и теперь финал в Лондоне. Кстати, с неплохими призовыми — победитель зарабатывал более 500 тысяч долларов.

С учетом связей Муратоглу в теннисном мире, в столице Великобритании ему удалось собрать очень приличный для «выставки» состав — Руне, датчанин Каспер Рууд, Александр Бублик из Казахстана, британец Джек Дрэйпер, аргентинец Диего Шварцман, французы Гаэль Монфис и Бенуа Пэр. Но все же главное звездой, безусловно, стал Рублев — пятая ракетка мира. К тому же Андрей еще и выиграл предыдущий турнир во Франкфурте. Отметим, что проведение UTS в столице Великобритании не стало для россиянина препятствием, да и лондонская публика принимала его весьма тепло.

На групповой стадии Рублев оправдал статус фаворита, переиграв Рууда, Шварцмана и Пэра. Причем во время интервью в перерывах между сетами (здесь это тоже практикуется) и после встреч был самим очарованием — мило и застенчиво улыбался, шутил, хвалил соперников и радовался теннисной жизни. Казалось бы, ничто не предвещало беды перед полуфиналом с Руне. Тем более даже на уровне ATP матчи россиянина и датчанина обходились без скандалов, в том числе выигранный Андреем апрельский финал на «мастерсе» в Монте-Карло. А тут всего лишь выставочный турнир.

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Проблемы с управлением гневом

Впрочем, Рублев в конце прошлого сезона все с большим и большим трудом контролировал свои эмоции. Он и сам это признавал, говорил, что психологически заметно уступает первой четверке рейтинга ATP, что эмоции ему очень мешают. Действительно, истерики Андрея на корте сильно сказываются на его игре, да и негативно сказываются на его репутации. Пусть все прекрасно понимают, что в жизни Рублев — приятный, дружелюбный и очень добрый парень.

Что ж, турнир в Лондоне показал, что россиянину надо срочно заняться управлением гневом. В матче с Руне он буквально «взорвался» из-за того, что судья на вышке в концовке второй партии не заметил его жеста — три пальца, активирующие так называемую бонусную карту. В случае выигрыша розыгрыша с активированной картой теннисист по правилам UTS получает не одно, а сразу три очка. Во втором сете это Андрею, безусловно, помогло бы, но в итоге арбитр на вышке жест россиянина пропустил, Рублеву не дали за выигранный розыгрыш двух дополнительных очков. И он словно с цепи сорвался, устроив настоящую истерику. Ругался с судьей, жаловался супервайзеру и Муратоглу, не хотел продолжать матч, требовал посмотреть повтор. В итоге он все же возобновил встречу, причем на корте начался настоящий хаос — Руне не успел встать на прием, отбив подачу буквально на бегу. Но в итоге именно датчанин выиграл этот безумный решающий розыгрыш и повел по партиям 2:0.

Для выхода в финал Руне требовалось взять еще один сет. Но Рублев поначалу на эту партию даже не собирался выходить. Во время диалога с ведущими он уже не ругался, но выглядел подавленным, сказал, что хочет уйти, пусть все же поддался уговорам и продолжил играть. Правда, что называется, без огонька. Единственный всплеск произошел, когда в концовке сета Андрей решил вновь активировать бонусную карту. Он подбежал к судье, залез на вышку и прямо перед глазами арбитра махал тремя пальцами. Судье это явно не понравилось, он отстранил руку Рублева. Кстати, россиянин бонусный розыгрыш проиграл, а затем уступил в сете и в полуфинале в целом. В решающем матче Руне не сумел справиться с Дрэйпером, который и стал чемпионом UTS в Лондоне.

Фото Reuters

«Момент во втором сете получился очень эмоциональным. Конечно, мне надо бы отреагировать немного иначе, но я чувствовал разочарование. Когда ты бьешься за каждое очко в затяжных розыгрышах на высоком пульсе и вдруг происходит нечто подобное... Я был очень разочарован, словно моя работа в итоге ничего не стоила... Понимаю, что моя реакция была неприемлемой, но случилось то, что случилось», — цитирует Рублева tennismajors.com.

Впрочем, даже если Андрей и имел право на недовольство, выражать его таким образом ему явно не стоило. Во-первых, это выглядело некрасиво, во-вторых, выплеск негатива отрицательно повлиял на его игру. И уже далеко не в первый раз. Очевидно, если Рублев действительно хочет стать одним из лучших в мире, ему надо научиться контролировать эмоции. Иначе больших успехов ему не видать.