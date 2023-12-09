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Сегодня, 14:30

Медведева и Рублева не пустят на Олимпиаду из-за кубковых правил? Опасность сильно преувеличивают

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев
Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Для участия в Играх в Париже теннисистам играть в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг желательно, но не обязательно.

МОК допустил россиян в нейтральном статусе на Игры 2024 года в Париж. Но, естественно, в связи с критериями отбора возник резонный вопрос — а кто, собственно, из наших спортсменов может поехать в столицу Франции? Действительно, под сомнение ставится даже олимпийская квалификация теннисистов, несмотря на их прочные позиции в рейтингах ATP и WTA. Ведь по правилам Международной федерации тенниса (ITF) участникам Олимпиад необходимо сыграть в 2023-2024 годах за свою сборную в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, а от этих турниров российские команды, как известно, отстранены.

Причины для волнения

Сразу же пошли разговоры о том, что Даниил Медведев, Андрей Рублев, Людмила Самсонова и другие смогут квалифицироваться в Париж, только если им предоставят одну из немногочисленных wild card от ITF. Но паниковать тем, кто мечтает видеть наших теннисистов в Париже, не стоит — все совсем не так однозначно. На самом деле в Международной федерации тенниса вполне могут обойтись и без всяких wild card, допустив россиян, образно выражаясь, в максимальных объемах. Правила олимпийской квалификации это позволяют.

Итак, в правилах записано, что теннисисты должны представлять свою команду как минимум дважды в течение олимпийского цикла, в том числе в обязательном порядке им необходимо сыграть за свои сборные в 2023 и 2024 годах. Напомним, что в 2021 году россияне сделали победный дубль — выиграли Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, причем лидеры в финальных турнирах участвовали. Но с 2022-го играть в командных турнирах они не могут, поэтому условие по 2023-му и 2024-му выполнить, само собой, не в состоянии. И да, это, вероятно, было бы проблемой, не допускай ITF серьезные исключения из собственных правил.

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Так, уже в следующем пункте олимпийской квалификации говорится следующее. Теннисисты, соответствующие остальным критериям (это в полной мере относится к россиянам), могут быть допущены к Олимпийским играм, если им мешали травмы или болезни, они только недавно поднялись в рейтинге, конкуренция за место в составе сборной слишком высока или у них есть исторические заслуги. То есть они в прошлом играли и, в идеале, выигрывали в Кубке Дэвиса или Кубке Билли Джин Кинг.

Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото AFP

Исключений достаточно

Понятно, что пункта о невозможности сыграть за сборную в связи с отстранением в правилах нет, квалификация разрабатывалась до введения всех спортивных санкций. Но даже если забыть об этом, россиян вполне можно допустить по «историческому» пункту — они никогда не отказывались выступать за национальную команду и брали трофеи, причем в нынешнем олимпийском цикле. С учетом в целом дружелюбного настроя ITF к нашим соотечественникам, почти нет сомнений, что в Международной федерации тенниса не станут препятствовать участию россиян под явно надуманным предлогом.

Тем более ITF выступила на стороне ATP и WTA, когда Уимблдон в 2022 году не допустил россиян по политическим причинам. Во многом благодаря скоординированной позиции теннисных управляющих органов россиян в 2023-м допустили к Уимблдону. И будет максимально странно, если после этого в международной федерации их под формальным предлогом станут банить из числа участников Игр-2024.

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Единственное, по-прежнему непонятно, рассматривают ли в МОК пары и миксты как командные соревнования или нет. Если их сочтут командными, то россияне в Париже в них не сыграют. Хотя если это отдано на откуп федерациям, то, значит, хорошие новости — наши соотечественники спокойно выступают в данных разрядах на всех турнирах, включая «Большие шлемы». Что же касается одиночки, то тут вообще все однозначно — россияне практически наверняка получат максимальную квоту. А именно по четыре места у мужчин и женщин. Ведь для квалификации к 10 июня 2024 года надо быть в числе 56 лучших в рейтингах ATP и WTA, а сейчас этому критерию соответствуют пять россиян и семь россиянок. Причем с учетом максимальной квоты в четыре человека от страны и отказов по разным причинам вполне вероятно, что для квалификации по рейтингу вполне хватит и попадания в топ-70 после «Ролан Гаррос» — 2024.

Теннис
Олимпиада
Сборная России по теннису
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Людмила Самсонова
МОК
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