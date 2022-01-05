«Врачебная тайна здесь неуместна». Джокович снова в центре скандала из-за вакцины

Австралийцы требуют, что власти страны раскрыли причины, по которым лучший теннисист мира освобожден от необходимости делать прививку от ковида и проходить карантин в Мельбурне.

Лучший теннисист мира Новак Джокович спровоцировал бурю негодования, опубликовав в Instagram свое фото из аэропорта накануне Открытого чемпионата Австралии. В сообщении рядом со снимком 34-летний серб заявил, что получил медотвод от антиковидной прививки и не будет проходить 14-дневный карантин обязательный для всех невакцинированных иностранцев после прибытия на Зеленый континент. Недоумение общественности стало еще сильнее, когда власти австралийского штата Виктория подтвердили, что звездному антиваксеру действительно сделано послабление — специальная комиссия рассмотрела заявку первой ракетки мира и сочла, что иммунизация ему не рекомендуется. По мнению многих австралийцев налицо нарушение правил ради человека, присутствие которого на корте обеспечивает значительную часть доходов организаторов Australian Open.

Один из особенных

В настоящее время в Австралии бушует четвертая волна ковида, связанная с распространением штамма омикрон. Ежедневно в стране фиксируется более 40 тысяч заражений. Система здравоохранения перегружена, и ситуация намного серьезнее, чем год назад во время теннисного турнира «Большого шлема» в Мельбурне. Тем не менее, в прошлом году абсолютно все участники Australian Open, включая Джоковича, отбыли перед началом соревнований двухнедельный карантин. Сейчас же для теннисистов, привитых вакцинами, признанными на Зеленом континенте, сделано исключение. А некоторым и вовсе позволено выступать на основании медотвода от прививки. Одним из таким «особенных» стал Новак, известный противник иммунизации и сторонник альтернативных методов поддержания здоровья. Согласно неофициальным данным, Джокович — один всего лишь из пяти непривитых игроков первой сотни мужского рейтинга.

Правительство штата Виктории уверяет, что получило от иностранных теннисистов, тренеров и их персонала всего 26 заявок на участие в Australian Open без вакцины (при том, что на турнир приезжает несколько сотен гостей). И все они якобы рассматривались анонимно — то есть врачи не знали имен людей, чьи досье они рассматривали. В итоге заявка Джоковича получила одобрение не потому, что он суперзвезда и обеспечивает организаторам турнира высокий рейтинг и серьезную часть доходов, а потому что Новаку и правда не рекомендуется делать прививку. Однако многие политики и простые жители Австралии этим рассказам не верят и требуют обнародовать основания, которые позволили Джоковичу обойти правила. «Врачебная тайна здесь неуместна», — пишут в соцсетях разгневанные оззи.

Согласно существующим в Австралии правилам, основаниями для отвода при иммунизации от ковида считаются следующие обстоятельства:

— кардиологические проблемы в последние три месяца

— серьезная операция или госпитализация по поводу опасного для жизни заболевания

— перенесенный в течение последних шести месяцев Covid-19

— серьезные побочные эффекты от вакцины против Covid-19, имевшие место в прошлом

— беременность

— проблемы с психическим здоровьем

Ответы на принципиальные вопросы

Общеизвестно, что Джокович переболел ковидом в июне 2020 года, заразившись во время серии выставочных турниров Adria Tour на Балканах, где игнорировались элементарные меры безопасности. После этого Новак всячески избегал определенности на тему своей вакцинации от коронавируса и объяснений, почему вакцина может быть ему противопоказана. По мнению первой ракетки мира, такая информация может дать в руки соперников и недоброжелателей дополнительный козырь и негативно повлияет на его имидж в целом. Такой подход делает малореальным раскрытие диагноза первой ракетки мира даже на фоне скандала в Австралии. Иначе само понятие врачебной тайны превратится в фикцию, и в будущем ни один спортсмен не сможет быть уверен, что интимные детали о состоянии организма не станут публичными против его воли.

С другой стороны спортсмены — публичные люди, и, если они получают какие-то привилегии на основании закрытой информации, что неизбежно вызывает подозрения. И, возможно, уверенность общества в честности всех процедур важнее неприкосновенности частной жизни звезды спорта. Особенно в ситуации, когда часть теннисистов вынуждена пропустить Australian Open из-за нежелания делать прививку и отсутствия медотвода. В этом списке, например, американец Теннис Сандгрен и француз Пьер-Юг Эрбер. А россиянка Наталья Вихлянцева пропускает первый турнир «Большого шлема» даже при наличии прививки — только из-за того, что российская вакцина «Спутник V» не одобрена в Австралии. При этом Джокович имеет шанс выиграть в Мельбурне рекордный 21-й титул «Большого шлема» и одержать на Australian Open рекордную десятую победу. И организаторы крайне заинтересованы в таком участнике.

— Я думаю, что будет полезно, если Новак объяснит общественности условия, на которых он получил исключение из правил, — заявил глава Ассоциации тенниса Австралии Крейг Тили. — Мы бы хотели, чтобы он помог нам с этой проблемой, но в конечном счете это его личное дело. По закону мы имеем права раскрывать медицинскую информацию спортсменов. Но я бы советовал Джоковичу быть открытым в данном вопросе, поскольку в последние два года мы пережили очень тяжелые времена, и нам важно убедиться, что все опасения в нарушении порядка являются необоснованными. Мы бы хотели получить ответы на принципиальные вопросы до начала Australian Open, который стартует в Мельбурне 17 января.