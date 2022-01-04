Россия громит Австралию в Кубке ATP. Наши побеждают вопреки всему

Медведев и Сафиуллин принесли мужской сборной страны вторую победу в ситуации, когда все вычеркнули россиян из списка фаворитов командного турнира.

ATP Cup. Группа B

Россия — Австралия

Роман Сафиуллин (Россия) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 7:6 (8:6), 6:4

Даниил Медведев (Россия) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:4, 6:2

Положение команд

1. Россия — 2 победы (0 поражений)

2. Италия — 1 (1)

3. Австралия — 1 (1)

4. Франция — 0 (2)

Оставшиеся матчи 6 января

Россия — Италия

Австралия — Франция

Сборная России сделала уверенный шаг к полуфиналу Кубка ATP, обыграв в Сиднее хозяев турнира австралийцев. Роман Сафиуллин и Даниил Медведев одержали две красивые победы — обе в двух сетах. Наш первый номер во второй партии имел шанс вообще разгромить своего оппонента Алекса Де Минаура с сухим счетом 6:0, но немного утратил концентрацию и позволил сопернику сохранить лицо. Тем не менее впечатления от результатов россиян пока очень позитивные. Похоронные настроения, появившиеся после ковидных отказов бойцов из основной обоймы сборной, окончательно пропали. Конечно, даже полуфинал нам еще не гарантирован, но на нынешнем ATP Cup мы уже точно не аутсайдеры. А Сафиуллин — едва ли не главное открытие турнира.

Seeing red ?



Like a bull out of the gate, @DaniilMedwed breaks De Minaur in the opening game ?#ATPCup | #TeamRussia pic.twitter.com/Uym3kEdNZB — ATPCup (@ATPCup) January 4, 2022

Дакуорт недооценил соперника

Роман продолжает творить чудеса. Игрок из второй мировой сотни, получивший возможность сыграть на таком уровне исключительно из-за ковидных проблем Андрея Рублева и Аслана Карацева, приложил руку уже к третьей победе в Сиднее (с учетом воскресного парного матча). И вновь жертвой нашего героического запасного стал игрок, имеющий рейтинг на сто пунктов выше, чем у Романа. Джеймс Дакуорт начал поединок с реализованного брейка, но на этом успехи второй ракетки Австралии, собственно, и закончились. В первом сете самым запоминающимся оказался третий гейм, который продолжался почти 10 минут и который Сафиуллин взял со своего шестого брейк-пойнта.

Russian Resilience ???



From 5-2 down, Roman Safiullin finds a way to take out the first set 7-6(6) against James Duckworth.#ATPCup | #TeamRussia pic.twitter.com/NBb2w7AOTM — ATPCup (@ATPCup) January 4, 2022

После этого Джеймс, правда, снова вышел вперед. Но у Романа хватило сил еще на один контрудар. При счете 3:5 он выиграл четыре гейма подряд и вполне мог избежать тай-брека. Увы, опыта матчей с такими соперниками у Сафиуллина все-таки не хватило. Зато характера у Романа явно в избытке. Дополнительный гейм он взял, отыгравшись со счета 1:4. После выигранной первой партии россиянин инициативы уже не отдавал. Решающий рывок Сафиуллин совершил в концовке второго сета — удивленный Дакуорт, поначалу явно недооценивший соперника, сопротивления оказать не сумел. Есть вторая личная победа Романа за сборную страны!

— Роман был невероятен, — прокомментировал игру своего напарника Даниил Медведев. — Я смотрел матч в раздевалке — у меня мурашки бегали по телу. Мы знакомы лет с 10-12 лет. Сафиуллин был невероятным юниором, но ему помешали травмы и операции. Буду рад, если еще один игрок из России окажется в элите.

One to watch ?



?? Roman Safiullin reigns superior against James Duckworth 7-6(6), 6-4 to give #TeamRussia a 1-0 lead against #TeamAustralia.#ATPCup pic.twitter.com/PHJYFA21Ov — ATPCup (@ATPCup) January 4, 2022

Русская стена

Второй матч подряд Даниил Медведев неожиданно оказался в ситуации, когда надо не спасать матч, а доводить его до победы. Два дня назад наш лидер в личном поединке внезапно допустил осечку и был вынужден сражаться на корте в общей сложности почти пять часов, чтобы исправить свою оплошность в паре. На этот раз Даниил вышел на матч суперсобранным и в первых трех геймах отдал сопернику только один розыгрыш. Казалось, дело идет к разгрому. Однако Де Минаур все-таки сумел взять себя в руки и организовать погоню. Но Медведев все равно чувствовал себя уверенно, и все попытки Алекса обострить игру утыкались в знаменитую «русскую стену» в исполнении Осьминога.

Единственное, что смущало, — тейпы на животе Медведева, которые он демонстрировал публике, по традиции используя футболку в качестве полотенца. Впрочем, эти проблемы со здоровьем на игре Даниила практически не отражались. Второй сет также начался со счета 4:0 в пользу первой ракетки России, и это действительно было похоже на разгром. Энтузиазм Алекса явно иссяк, и судьба поединка была решена. Медведев реализовал свое преимущество в классе и принес нашей сборной вторую подряд победу на Кубке ATP. Причем на сей раз она была достигнута всего в двух матчах, а россияне не отдали хозяевам турнира в одиночном разряде ни единого сета. После этого результат парного поединка уже не влиял общий исход.

Россияне лидируют в группе после двух туров, однако предстоящий матч с итальянцами еще способен перевернуть ситуацию. У наших соперников, с которыми предстоит играть послезавтра, сильнейшая на этом турнире заявка — Маттео Берреттини и Яник Синнер. В стартовой встрече «Скуадра адзурра» внезапно уступила Австралии, но это ничего не значит. В полуфинал выйдет только победитель группы, а стать им россияне гарантированно могут, только победив Италию с любым счетом. В случае поражения возникает слишком много вариантов, особенно если Австралия обыграет Францию и три команды из нашей группы придут к финишу с двумя победами в активе. Тогда придется учитывать и победы в отдельных матчах, и, быть может, даже сеты.