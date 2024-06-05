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Алькарас одержал 50 побед в 60 матчах на турнирах «Большого шлема» — это третий результат в Открытой эре

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Третья ракетка мира в четвертьфинале победил грека Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:3), 6:4.

Победа стала для Алькараса 50-й в 60 матчах на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он занимает третье место в Открытой эре, уступая только Бьорну Боргу и Джону Макинрою — 50 побед в 59 играх.

В полуфинале этого розыгрыша «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
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