Алькарас одержал 50 побед в 60 матчах на турнирах «Большого шлема» — это третий результат в Открытой эре

Испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Третья ракетка мира в четвертьфинале победил грека Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:3), 6:4.

Победа стала для Алькараса 50-й в 60 матчах на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он занимает третье место в Открытой эре, уступая только Бьорну Боргу и Джону Макинрою — 50 побед в 59 играх.

В полуфинале этого розыгрыша «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером.