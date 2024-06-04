Джокович о снятии с «Ролан Гаррос»: «Играл от всего сердца и отдал все силы»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал снятие с «Ролан Гаррос» из-за разрыва мениска.

«Я играл от всего сердца и отдал все силы во вчерашнем матче [с Франсиско Черундоло]. К сожалению, после тщательного обследования и консультаций мне и моей команде пришлось принять такое трудное решение», — написал Джокович в соцсети.

По результатам МРТ теннисисту диагностирован разрыв медиального мениска правого колена.

Первая ракетка мира испытывал проблемы с правым коленом в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции против аргентинца Франсиско Черундоло.

В четвертьфинале он должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом, который теперь выйдет в полуфинал.