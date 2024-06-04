«Зенит» не интересуется Соболевым

Как стало известно «СЭ», в летние трансферные планы «Зенита» не входит выкуп у «Спартака» прав на 27-летнего форварда Александра Соболева — у селекционеров сине-бело-голубых другие приоритеты по усилению состава.

Ранее информацию о возможности такого перехода распространил журналист Иван Карпов.

Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до конца июня 2026 года, его стоимость, по данным сайта transfermarkt.de, на данный момент составляет 8 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Соболев провел за московскую команду 34 официальных матча в РПЛ и Кубке России, забив в них 10 мячей, отдав 9 голевых передач и получив 9 желтых карточек.