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4 июня, 23:47

Алькарас обыграл Циципаса и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Испанец Карлос Алькарас обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:3, 7:6 (7:3), 6:4.

Матч длился 2 часа 18 минут. Алькарас за игру сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. У Циципаса — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов. По личным встречам Алькарас выигрывает у Циципаса со счетом 6:0.

Алькарас вышел в полуфинал и встретится с итальянцем Янником Синнером.

Третья ракетка мира во второй раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», повторив свой лучший результат в карьере на «мэйджоре» в Париже. Всего Алькарас вышел в свой пятый полуфинал на турнирах «Большого шлема».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 9) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:4

Источник: Сетка
Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Стефанос Циципас
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