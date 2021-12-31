Кто фаворит Кубка ATP? На что способна Россия с Медведевым, но без Рублева и Карацева?

Все, что вам нужно знать о первом турнире сезона-2022.

Россияне еще не успеют доесть оливье и досмотреть «Голубой огонек», а наши парни уже ворвутся в новый сезон. С 1 по 9 января в Сиднее (Австралия) пройдет ATP Cup, который Россия выиграла в 2021 году. Ко всеобщему сожалению, коронавирус внес свои коррективы в расстановку сил: россияне отнюдь не фавориты на этот раз. Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской находятся на изоляции и не смогут помочь нашей сборной в Австралии. А Карен Хачанов, видимо, обжегшись неучастием на Кубке Дэвиса, сразу решил, что в этот раз на командном турнире его не будет.

COVID-19 испортил планы не только нам: Сербия лишилась Новака Джоковича из-за его отрицательного отношения к вакцинации. И если с Кубком ATP все уже ясно — там его точно не будет, — то вот с Australian Open все еще есть непонятки, сделают ли для первой ракетки мира исключение или нет.

Роман Сафиуллин. Фото Getty Images

Формат

За ATP Cup поборются 16 национальных команд (на 4 больше, чем в прошлом сезоне), участие которых на соревновании определяется самым высоким рейтингом ATP игрока от каждой страны. Единственным исключением является Австралия, которая участвует в турнире по праву страны-хозяйки.

Команды разделены на четыре группы, участники играют в круговом формате: два одиночных матча и одна пара на один соревновательный день. В полуфинал турнира проходят четыре победителя групп.

В одиночке сначала второй номер команды играет со вторым номером соперника, потом уже первый номер с первым. Пара играется независимо от того, решилась ли судьба противостояния между странами в одиночных матчах, исключение — финал.

Общий призовой фонд ATP Cup 2022 года составляет 10 000 000 долларов США.

Группа A

Сербия

Норвегия

Чили

Испания

Группа B

Россия

Италия

Франция

Австралия

Группа C

Канада

Великобритания

США

Германия

Группа D

Греция

Польша

Аргентина

Грузия

Фавориты и шансы России

По итогам коронавирусных инсинуаций в сборную России вошли Даниил Медведев (2-й номер рейтинга), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Карловский (269). Капитан команды и по совместительству личный тренер Медведева — Жиль Сервара. Если поверхностно анализировать, то даже на групповой стадии мы не являемся фаворитами.

Здесь самый опасный конкурент — Италия вместе с Маттео Берреттини, Янником Синнером и Лоренцо Сонего. По сравнению с прошлым годом, когда итальянцы уступили нам в финале со счетом 0:2, они улучшили свой состав и поставили себе цель взять титул. Их проблемой может стать только то, что первые два номера недавно были травмированы, вопрос — успели ли они восстановиться на сто процентов?

Если говорить уже в целом о турнире, то также опасными являются немцы. В таком же составе, как и в прошлый раз, ребята вместе с Александром Зверевым и Яном-Леннардом Штруфом захотят взять реванш за Кубок ATP-2021 и попытаются навязать борьбу. Возвращаясь к России — первой проверкой на прочность станут матчи против Франции. Даниил Медведев сыграет второго января с Уго Умбером, Роман Сафиуллин — с Артуром Риндеркнехтом, пара пока еще не определилась. Нисколько не умаляя сил, опыта и таланта Романа и Евгения — надежду на позитивный результат на этом турнире дарит лишь Даниил Медведев. Ребята не играли раньше на командном турнире ни пару, ни одиночку. Остается полагать, что новогодние силы помогут нашей сборной защитить титул, парни выглядят довольно позитивно.

Расписание

2 января (воскресенье)

Россия — Франция (дневная сессия)

4 января (вторник)

Россия — Австралия (вечерняя сессия)

6 января (четверг)

Россия — Италия (дневная сессия)