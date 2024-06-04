Синнер — о первом месте рейтинга ATP: «Особенный момент, но желаю здоровья Джоковичу»

Итальянец Янник Синнер прокомментировал новость о том, что он станет первой ракеткой мира со следующей недели.

Синнер сместит с первой строчки Новака Джоковича. 4 июня сербу диагностировали разрыв мениска из-за чего он снялся с «Ролан Гаррос».

Синнер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции обыграл болгарина Григора Димитрова (6:2, 6:4, 7:6 (7:3).

«Что я могу сказать? Во-первых, каждый теннисист мечтает стать первым в мире. С другой стороны, Новак снялся [с «Ролан Гаррос"]. Мне кажется, все расстроились от этой новости. Я желаю ему скорейшего выздоровления.

Это особенный момент, и я рад разделить его с вами и всеми, кто смотрит дома — особенно в Италии", — сказал Синнер после игры с Григором Димитровым.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Синнер встретится с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Карлос Алькарас (Испания).