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Сегодня, 18:28

Синнер в трех сетах обыграл Димитрова и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

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Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:2, 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продлилась 2 часа 32 минуты. Димитров пять раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух возможных. В активе Синнера восемь эйсов, ни одной двойной и четыре реализованных брейка из десяти.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Синнер встретится с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Карлос Алькарас (Испания).

В понедельник, 10 июня, Синнер сместит Новака Джоковича с первой позиции в рейтинге ATP. 4 июня серб из-за разрыва мениска снялся с четвертьфинального матча против датчанина Каспера Рууда.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Григор Димитров (Болгария, 10) — 6:2, 6:4, 7:6 (7:3)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/3/
Ролан Гаррос
Григор Димитров
Янник Синнер
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