Собкин: «У Арины Соболенко полно слабых мест, Андреевой нужно использовать это»

Заслуженный тренер России Борис Собкин считает, что у белоруски Арины Соболенко есть много слабых мест. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» она сыграет против россиянки Мирры Андреевой.

«Мирра очень прибавила по сравнению с прошлым сезоном. В каждом компоненте она стала лучше. Видно, как она впитывает информацию, которую до нее доносят. Мне нравится, что на корте она играет в теннис, а не работает.

У Арины Соболенко полно слабых мест, Андреевой нужно использовать это. Не хочу фантазировать, трудно представить, что будет в матче. Играет два живых человека, и нельзя сказать на сто процентов, кто из них выиграет. Какие именно слабые места у Соболенко? Считаю, что это неправильно — через прессу рассказывать о слабых местах спортсмена. Главное, чтобы Мирра о них знала, чтобы тренеры ей указали на это. Одно дело знать, другое дело — использовать», — цитирует Legalbet Собкина.