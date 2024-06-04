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Сегодня, 17:14

Свентек о победе над Вондроушовой: «Сегодня все прошло без приключений»

Руслан Минаев
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Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

В 1/4 финала полька обыграла чешку Маркету Вондроушову в двух сетах — 6:0, 6:2.

«Сегодня все прошло без приключений. Я довольна, что сохранила сосредоточенность — и то иногда бывает, что я работаю на максимуме, но иногда сбавляю обороты. Но сегодня я играла в свой теннис — что бы ни делала Маркета. У меня было ощущение, что все получается», — сказала Свентек после матча.

В полуфинале Свентек встретится с американкой Коко Гауфф.

Источник: Сетка
Теннис
Ролан Гаррос
Ига Свентек
Маркета Вондроушова
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