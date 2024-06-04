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«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 4 июня: Свентек — Вондроушова, Циципас — Алькарас и другие матчи

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Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Матчи четвертьфинала «Ролан Гаррос» 2024.

Во вторник, 4 июня в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира в женском разряде Ига Свентек сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии, а грек Стефанос Циципас встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Карлос Алькарас, Ига Свентек, Янник Синнер. Алькарас — Циципас, матчи Свентек и Синнера. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт

Женщины, одиночный разряд, четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 3) — Онс Жабер (Тунис, 8) — начало в 12.00 (мск)

Ига Свентек (Польша, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — не ранее 13.30

Мужчины, одиночный разряд, четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария, 10) — Янник Синнер (Италия, 2) — не ранее 15.00

Стефанос Циципас (Греция, 9) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 21.15

Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/3/
Теннис
Ролан Гаррос
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