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Алькарас вышел в пятый полуфинал на турнирах «Большого шлема»

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Третья ракетка мира в четвертьфинале победил грека Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:3), 6:4.

Алькарас вышел в пятый полуфинал на турнирах «Большого шлема». 21-летний теннисист дважды выходил в 1/2 финала «Ролан Гаррос», дважды — в 1/2 финала US Open и один раз — в полуфинал Уимблдона.

В полуфинале «Ролан Гаррос» в 2024 году он сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Источник: Сетка Ролан Гаррос
Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
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