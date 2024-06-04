Янчук считает, что Мирра Андреева станет одним из лидеров мирового тенниса

Тренер Виктор Янчук поделился мнением об игре Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

17-летняя россиянка в четвертьфинале турнира «Большого шлема» сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

«У нее очень умная и разнообразная игра, нужно только окрепнуть физически, но это придет с годами. Я думаю, что в будущем она будет одним из лидеров мирового тенниса, у нее все для этого есть», — цитирует Янчука ТАСС.

Андреева и Соболенко сыграют в среду, 5 июня.