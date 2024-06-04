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Карлос Алькарас — Стефанос Циципас: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Алькарас сыграет с Циципасом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 4 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанец Карлос Алькарас и представитель Греции Стефанос Циципас скрестят ракетки в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции во вторник, 4 июня. Матч пройдет на корте имени Филиппа Шатрие в теннисном центре Roland Garros в Париже (Франция). Начало — около 21.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос». На территории России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Алькарас — Циципас бесплатно смотрите в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В истории очных противостояний соперники встречались пять раз. Испанский теннисист был сильнее в каждой из этих встреч — 5-0. Последний раз они играли в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023. Тогда бывшая первая ракетка мира уверенно победил в трех сетах (6:2, 6:1, 7:6).

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Стефанос Циципас
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