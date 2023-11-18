Рублев проиграл Звереву на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл немцу Александру Звереву в третьем матче на Итоговом турнире ATP — 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. 26-летний россиянин 6 раз подал навылет и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету 26-летнего немца 10 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Оба тенниисиста не смогли выйти в плей-офф турнира.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Александр Зверев (Германия, 7) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 6:4