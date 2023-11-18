Рублев проиграл Звереву на Итоговом турнире ATP
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл немцу Александру Звереву в третьем матче на Итоговом турнире ATP — 4:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час 24 минуты. 26-летний россиянин 6 раз подал навылет и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету 26-летнего немца 10 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 из 7 реализованных брейк-пойнтов.
Оба тенниисиста не смогли выйти в плей-офф турнира.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Александр Зверев (Германия, 7) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 6:4
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