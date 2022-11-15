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15 ноября, 12:23

Джокович о допуске на Australian Open: «Официальных новостей пока нет. Мы ждем»

Джокович прокомментировал информацию о возможном допуске на Australian Open-2023
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал информацию о возможном допуске на Australian Open-2023. Ранее об этом сообщил The Guardian.

— Насколько сложно быть суперзвездой на полставки? Вы играете часть года, потом очень долго не играете, а потом возвращаетесь на довольно высоком уровне.

— Могу сказать, что этот год отличался от остальных сезонов, которые я провел в туре. Обстоятельства сложились очень необычно, особенно в первые пару месяцев.

Было трудно найти баланс и играть в свой лучший теннис с учетом того, что происходило за пределами корта после Австралии.

Но думаю, что к концу грунтового сезона я заиграл так, как хочу, на нужном мне уровне.

Уимблдон был для меня очень важен, и на протяжении моей карьеры он всегда появляется в нужное время. Конечно, это был успешный турнир, и я взял титул. Это было огромное облегчение, но в то же время и огромный заряд уверенности.

Мне кажется, все турниры после Уимблдона я провел на высоком уровне. Я выиграл два и сыграл в финале на третьем, в Париже на прошлой неделе. Я хорошо начал [итоговый] турнир.

— Пару недель назад вы сказали сербскому журналисту, что сейчас ваши юристы работают с австралийскими властями, чтобы выяснить, сможете ли вы туда поехать. Есть новости об этом?

— Нет, официальных новостей пока нет. Мы ждем. Они общаются с правительством Австралии. Это все, что я могу сказать на данный момент, — сказал серб на пресс-конференции.

В январе 2022 года правительство Австралии аннулировало визу Джоковича на том основании, что серб представляет угрозу общественной безопасности из-за отсутствия вакцинации.

Australian Open в 2023 году пройдет с 16 по 29 января.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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