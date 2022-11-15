Надаль уступил Оже-Альяссиму и проиграл второй матч на Итоговом турнире ATP
Испанец Рафаэль Надаль проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP.
Матч продолжался 1 час 58 минут и завершился со счетом 3:6, 4:6.
Вторая ракетка мира Надаль один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти. На счету шестой ракетки мира Оже-Альяссима— 15 эйсов, две двойные и два реализованных брейк-пойнта из четырех.
Надаль проиграл второй матч подряд на Итоговом турнире ATP. Он занимает последнее, четвертое место в «Зеленой группе».
В одной группе с Надалем и Оже-Альяссимом выступают норвежец Каспер Рууд и американец Тейлор Фритц. Их матч состоится сегодня, 15 ноября, и начнется не ранее 23.00 мск.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 14?750?000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Зеленая группа
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 6:3, 6:4