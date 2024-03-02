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2 марта, 07:21

Селиваненко отреагировал на дисквалификацию Рублева на турнире в Дубае

Сергей Разин
корреспондент
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Теннисист Андрей Рублев
Андрей Рублев.
Фото AFP

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о дисквалификации россиянина Андрея Рублева в полуфинале турнира в Дубае.

«Очевидно, что когда эмоции выходят за контролируемые границы — это может приводить вот к таким последствиям», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанского теннисиста Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

После дисквалификации российский спортсмен потеряет все очки и призовые за неделю. Также он покинет топ-5 рейтинга АТР.

Андрей Рублев. «Ты дебил. Как ты не видел?» Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/tennis/11568917-selivanenko-prokommentiroval-diskvalifikaciyu-rubleva-za-oskorblenie-sudi-v-match-s-bublikom.html
Андрей Рублев
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