Рууд обыграл Руне и вышел в финал турнира в Акапулько
Норвежский теннисист Каспер Рууд в полуфинале турнира в Акапулько обыграл датчанина Хольгер Руне со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету 25-летнего норвежца 5 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В финале турнира Рууд встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 206 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Хольгер Руне (Дания, 2) — 3:6, 6:3, 6:4
Новости