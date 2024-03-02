Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

2 марта, 08:55

Рууд обыграл Руне и вышел в финал турнира в Акапулько

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисист Каспер Рууд
Каспер Рууд.
Фото Reuters

Норвежский теннисист Каспер Рууд в полуфинале турнира в Акапулько обыграл датчанина Хольгер Руне со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету 25-летнего норвежца 5 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале турнира Рууд встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 206 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Хольгер Руне (Дания, 2) — 3:6, 6:3, 6:4

Каспер Рууд
Хольгер Руне
1
0
Читайте также
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко отреагировал на дисквалификацию Рублева на турнире в Дубае

Кирьос поддержал Рублева после дисквалификации на турнире в Дубае
Новости
RSS RSS
Все новости