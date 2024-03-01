Рублева дисквалифицировали с турнира в Дубае за оскорбление судьи

Российский теннисист Андрей Рублев получил дисквалификацию в полуфинале турнира АТР 500 в Дубае за оскорбление линейного судьи.

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанского теннисиста Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей.

Россиянин эмоционально сказал: «Ты дебил!» После этого другой линейный, который говорит по-русски, обратился к арбитру на вышке. В результате на корт вызвали супервайзера, который принял решение о дисквалификации. Рублев при этом заявлял: «Я с ним говорил по-английски. И спросил, как он не увидел там аут».

Россиянин пытался убедить судей, что он не ругался матом и не говорил по-русски. Бублик же заявлял, что готов продолжить матч.

Андрей Рублев кричит на судью. Фото Reuters

В начале первого сета Рублев накричал на судью на вышке.

В прошлом году Рублев дошел до финала турнира в Дубае, где проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву. В финале этого года Бублик сыграет либо против действующего чемпиона турнира Медведева, либо против Уго Умбера из Франции.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2?941?785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Бублик (Казахстан, 7) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 дисквалификация 2-го игрока

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В финале Александр Бублик сыграет с Уго Умбером. В букмекерской компании ФОНБЕТ фаворитом решающего матча в Дубае считается француз: на его триумф выставлен коэффициент 1.45, что примерно 69% вероятности исхода. Успех казахстанца при этом доступен за 2.90 (31%).