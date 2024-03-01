Рублев после дисквалификации потеряет все очки и призовые за неделю

Российский теннисист Андрей Рублев после дисквалификации с турнира АТР 500 в Дубае потеряет все очки и призовые за неделю.

Также 26-летний россиянин покинет топ-5 мирового рейтинга. На данный момент на его счету 5110 очков.

Ранее Рублев получил дисквалификацию в полуфинале турнира в Дубае за оскорбление линейного судьи. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу соперника из Казахстана Александра Бублика россиянин начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

В прошлом году Рублев дошел до финала турнира в Дубае, где проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву.