Табило и Муте вышли в полуфинал турнира в Сантьяго

Чилийский теннисист Алехандро Табило обыграл италяьнца Лучано Дардери в четвертьфинале турнира в Сантьяго — 6:0, 7:5. В полуфинале он встретится с французом Корантен Муте, который выиграл у чилийца Николаса Харри — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Movistar Chile Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алехандро Табило (Чили) — Лучано Дардери (Италия) — 6:0, 7:5

Корантен Муте (Франция) — Николас Харри (Чили) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)