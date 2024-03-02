Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

2 марта, 05:08

Табило и Муте вышли в полуфинал турнира в Сантьяго

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чилийский теннисист Алехандро Табило обыграл италяьнца Лучано Дардери в четвертьфинале турнира в Сантьяго — 6:0, 7:5. В полуфинале он встретится с французом Корантен Муте, который выиграл у чилийца Николаса Харри — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Movistar Chile Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алехандро Табило (Чили) — Лучано Дардери (Италия) — 6:0, 7:5

Корантен Муте (Франция) — Николас Харри (Чили) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/vina/2024/
0
Читайте также
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартинес сыграет с Баэсом в полуфинале турнира в Чили

Селиваненко отреагировал на дисквалификацию Рублева на турнире в Дубае
Новости
RSS RSS
Все новости