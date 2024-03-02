Табило и Муте вышли в полуфинал турнира в Сантьяго
Чилийский теннисист Алехандро Табило обыграл италяьнца Лучано Дардери в четвертьфинале турнира в Сантьяго — 6:0, 7:5. В полуфинале он встретится с французом Корантен Муте, который выиграл у чилийца Николаса Харри — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Сантьяго (Чили)
Турнир ATP Movistar Chile Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алехандро Табило (Чили) — Лучано Дардери (Италия) — 6:0, 7:5
Корантен Муте (Франция) — Николас Харри (Чили) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)
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