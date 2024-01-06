Руусувуори может сыграть в финале турнира в Гонконге с Рублевым
Финский теннисист Эмиль Руусувуори обыграл австрийца Себастьяна Офнера в полуфинале турнира в Гонконге — 4:6, 7:5, 6:3.
В финале Руусувуори сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия, 1) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC).
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Себастьян Офнер (Австрия) — 4:6, 7:5, 6:3
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