Ольховский рассчитывает на победу Медведева в матче с Циципасом

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа Итогового турнира ATP между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

«Ожидаю, что Медведев покажет хорошую игру и одолеет Стефаноса. Даня очень неплохо играет, но, на мой взгляд, очень важно, как сложится начало матча. Кто инициативу захватит, тот и доведет матч до победы. Надо выходить и бороться за каждое очко», — сказал Ольховский «СЭ».

В первом матче Циципас проиграл Новаку Джоковичу (4:6, 6:7 (4:7).

Матч Медведева и Циципаса начнется не ранее 23.00 мск 16 ноября.