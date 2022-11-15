Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

15 ноября, 22:25

Ольховский рассчитывает на победу Медведева в матче с Циципасом

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа Итогового турнира ATP между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

«Ожидаю, что Медведев покажет хорошую игру и одолеет Стефаноса. Даня очень неплохо играет, но, на мой взгляд, очень важно, как сложится начало матча. Кто инициативу захватит, тот и доведет матч до победы. Надо выходить и бороться за каждое очко», — сказал Ольховский «СЭ».

В первом матче Циципас проиграл Новаку Джоковичу (4:6, 6:7 (4:7).

Матч Медведева и Циципаса начнется не ранее 23.00 мск 16 ноября.

Андрей Рублев. Ольховский рассказал, за счет чего Рублев может обыграть Джоковича

Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
1
Читайте также
В финском биатлоне зажигают 37-летняя белоруска и 33-летняя россиянка. Как такое возможно?
«Вали на все четыре стороны». Силовой форвард поссорился с тренером главной сенсации КХЛ
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP Finals 2022: основные материалы и обзоры
Рууд вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Надаль лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира ATP
Оже-Альяссим — о победе над Надалем: «Молодой Феликс подумал бы, что это было бы круто, но не поверил бы»
Ольховский рассказал, за счет чего Рублев может обыграть Джоковича
Надаль готов умереть за то, чтобы выйти на нужный ему уровень
Надаль уступил Оже-Альяссиму и проиграл второй матч на Итоговом турнире ATP
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский рассказал, за счет чего Рублев может обыграть Джоковича

Оже-Альяссим — о победе над Надалем: «Молодой Феликс подумал бы, что это было бы круто, но не поверил бы»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости