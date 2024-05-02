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Сегодня, 19:30

Даниил Медведев — Иржи Легечка: смотреть трансляцию матча в Мадриде

Медведев сыграет с Легечкой 2 мая на турнире ATP в Мадриде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Четвертая ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет против чешского теннисиста Иржи Легечки в матче 1/4 финала турнира в Мадриде. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Медведев — Легечка можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ранее, 30 апреля, 22-летний Легечка в третьем круге турнира в Мадриде в двух сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля — 7:5, 6:4, а 28-летний Медведев 29 апреля одержал волевую победу в матче с американцем Себастьяном Кордой — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

10 июля 2023 года Медведев обыграл Легечку после отказа чеха при счете 6:4, 6:2 в 1/8 финала «Уимблдона».

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Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/madrid/2024/
Теннис
Даниил Медведев
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