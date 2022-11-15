Ольховский рассказал, за счет чего Рублев может обыграть Джоковича

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа Итогового турнира ATP между Андреем Рублевым и Новаком Джоковичем.

«Здесь вопрос физических кондиций, потому что у Андрея был очень сложный матч против Медведева. С Джоковичем будет изнуряющий матч, длинные розыгрыши, надо точно так же терпеть. Если выдержит ритм и по физике, может реально оказать сопротивление. Почему бы и не рассчитывать на победу? По большому счету это может случиться», — сказал Ольховский «СЭ».

Матч Рублева и Джоковича начнется не ранее 16.00 мск 16 ноября. Счет личных встреч — 1-1.