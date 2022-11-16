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Оже-Альяссим — о победе над Надалем: «Молодой Феликс подумал бы, что это было бы круто, но не поверил бы»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Наадалем в матче Итогового турнира ATP (6:3, 6:4).

«Молодой Феликс подумал бы, что это было бы круто обыграть Надаля, но не поверил бы. Не знаю, было ли дело в том, что я в принципе не представлял такую ситуацию, или в том, что мог только мечтать об этом. А еще дело в большой разнице в возрасте, которая только доказывает, какой он великий чемпион. В свои 36 лет он продолжает противостоять молодым ребятам. Он полон энергии, классно двигается и подает. Он все еще является прекрасным примером для подражания», — приводит слова Оже-Альяссима Tennis TV.

Также канадец рассказал какие советы Тони Надаль дал ему на матч с Рафаэлем.

«Мы говорим о том, что мне нужно делать самому. Я и сам знаю Рафу, видел его игру. И сам с ним играл. Никаких секретов, которых никто не знает, он мне не раскрыл (улыбается). Важнее, чтобы я полностью выложился и чувствовал, что сделал все возможное — выиграю я или проиграю. Для него и для всей нашей команды это самое важное», — сказал Феликс.

Теннис
Рафаэль Надаль
Феликс Оже-Альяссим
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