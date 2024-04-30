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Ольховский — о победе Рублева: «Опасался, что это будет тяжелый матч для Андрея»

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы Андрея Рублева в игре с Таллоном Грикспуром (6:2, 6:4) в четвертом круге «мастерса» в Мадриде.

«Я рад за Андрея. Он смог справиться со своим тяжелым психологическим состоянием, что помогло найти свою игру и ритм. Да, в этом плане Грикспор немного удобен по ритму для Рублева, но я опасался, что это будет тяжелый матч для Андрея. Но он смог сыграть очень хорошо, и это радует», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия, 23) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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