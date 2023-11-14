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Джокович — Синнер: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)

Матч Итогового турнира ATP Джокович — Синнер начнется около 23.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет с Янником Синнером из Италии в матче группового этапа итогового турнира АТР в Турине во вторник, 14 ноября. Игра пройдет на центральном корте. Начало — не ранее 23.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Джокович — Синнер можно будет в соцсети «ВКонтакте».

Джокович на старте Итогового турнира одержал победу над Хольгером Руне. Сербский теннисист является действующим чемпионом Итогового турнира. В прошлом году он переиграл в финале Каспера Рууда.

Синнер в рамках первого раунда группового этапа Итогового турнира ?переиграл Стефаноса Циципаса. На Итоговом турнире итальянец ранее выступал лишь один раз — в 2021 году он не смог преодолеть групповой этап.

Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».

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Теннис
Новак Джокович
Янник Синнер
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