Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет с Янником Синнером из Италии в матче группового этапа итогового турнира АТР в Турине во вторник, 14 ноября. Игра пройдет на центральном корте. Начало — не ранее 23.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Джокович — Синнер можно будет в соцсети «ВКонтакте».

Джокович на старте Итогового турнира одержал победу над Хольгером Руне. Сербский теннисист является действующим чемпионом Итогового турнира. В прошлом году он переиграл в финале Каспера Рууда.

Синнер в рамках первого раунда группового этапа Итогового турнира ?переиграл Стефаноса Циципаса. На Итоговом турнире итальянец ранее выступал лишь один раз — в 2021 году он не смог преодолеть групповой этап. Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».

Теннис: новости и результаты игр, рейтинги ATP и WTA, расписание турниров и обзоры матчей, статистика в актуальном виде