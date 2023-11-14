Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:29

Пивоварова не считает, что Медведев проводит лучший сезон в карьере

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова отреагировала на высказывание россиянина Андрея Рублева о том, что его соотечественник Даниил Медведев проводит лучший сезон в карьере.

«Думаю, что это не самый лучший сезон, можно было отыграть еще лучше. Были провалы и в начале года, и в середине. Для того места в рейтинге, которое занимает Даня, ему еще не хватает стабильной игры и большего количества титулов. Он выиграл три турнира и два «мастерса». Для его уровня надо поднимать планку и работать над стабильностью, чтобы не было провалов и вылетов в первых кругах. Но, конечно, Даня в этом году радует нас своими победами и финалом US Open, полуфиналом Уимблдона. Очень достойные выступления нашего теннисиста. А к Рублеву он знает все ключики и подходы, Андрею очень сложно играть против Дани», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В первом матче Итогового турнира АТР Медведев одержал победу над Рублевым (6:4, 6:2) и повторил рекорд Евгения Кафельникова по числу побед над игроками топ-10 за год.

15 ноября Медведев сыграет против немца Александра Зверева. Рублев в этот же день встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/14/21709069.shtml
Теннис
Анастасия Пивоварова
Андрей Рублев
Даниил Медведев
0
Читайте также
Трехкратный чемпион мира Роман Чехманек умер в 52 года
Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Петрова надеется, что Медведев и Рублев выйдут из группы на Итоговом турнире АТР
Циципас снялся с Итогового турнира АТР из-за травмы
Медведев «У Алькараса сейчас нет той уверенности, которая была на протяжении всего года»
«Желаю Мирре пробиться в топ-3 лучших теннисисток России». Интервью Надежды Петровой
Медведев: «После окончания карьеры я могу попробовать себя в роли тренера, но моя мечта — стать гонщиком»
Алькарас — о смене мячей в турнирах: «Многие игроки травмируются из-за этого»
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Джокович — Синнер: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)
Петрова надеется, что Медведев и Рублев выйдут из группы на Итоговом турнире АТР
Циципас снялся с Итогового турнира АТР из-за травмы
Циципас не смог продолжить встречу с Руне и снялся в начале матча Итогового турнира ATP
Медведев «У Алькараса сейчас нет той уверенности, которая была на протяжении всего года»
Циципас — Руне: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович — Синнер: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости