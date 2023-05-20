Медведев возмутился игрой в дождь, судья прервал полуфинал россиянина с Циципасом

Полуфинальный матч «Мастерса» в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом был прерван из-за дождя.

Медведев после того, как упустил свою подачу и счет первого сета стал 4:4 начал возмущаться игрой в дождь. Судья на вышке начал его успокаивать, потом спросил у Циципаса, не против ли он прерваться, тот не отказался.

После этого судья и Медведев еще немного поговорили и матч был прерван. Игроков отправили под трибуну при счете в первом сете 4:4.

Победитель этого матча сыграет в финале турнира в Риме с Холгером Руне.