Руне обыграл Рууда и вышел в финал турнира в Риме
Датский теннисист Хольгер Руне обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира в Риме — 6:7 (2:7), 6:4, 6:2.
Спортсмены провели на корте 2 часа и 43 минуты.
В финале турнира Руне сыграет с победителем пары Даниил Медведев — Стефанос Циципас.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Хольгер Руне (Дания, 7) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4.
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