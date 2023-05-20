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Сегодня, 16:57

Руне обыграл Рууда и вышел в финал турнира в Риме

Виталий Косик
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира в Риме — 6:7 (2:7), 6:4, 6:2.

Спортсмены провели на корте 2 часа и 43 минуты.

В финале турнира Руне сыграет с победителем пары Даниил Медведев — Стефанос Циципас.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Хольгер Руне (Дания, 7) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4.

Теннис
Каспер Рууд
Хольгер Руне
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