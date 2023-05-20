Медведев обыграл Циципаса и впервые вышел в финал грунтового «Мастерса»
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме — 7:5, 7:5.
Продолжительность игры составила 1 час 47 минут. Матч два раза прерывалась из-за дождя, поэтому общая продолжительность с остановкой составила 6 часов 5 минут.
3-я ракетка мира Медведев 2 раза подал навлет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету 5-й ракетки мира Циципаса 3 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
В финале 27-летний россиянин сыграет с Хольгером Руне (Дания). Счет в личных встречах 1:0 в пользу Руне.
Медведев впервые вышел в финал грунтового «Мастерса».
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 7:5, 7:5