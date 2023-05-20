Медведев обыграл Циципаса и впервые вышел в финал грунтового «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме — 7:5, 7:5.

Продолжительность игры составила 1 час 47 минут. Матч два раза прерывалась из-за дождя, поэтому общая продолжительность с остановкой составила 6 часов 5 минут.

3-я ракетка мира Медведев 2 раза подал навлет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету 5-й ракетки мира Циципаса 3 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В финале 27-летний россиянин сыграет с Хольгером Руне (Дания). Счет в личных встречах 1:0 в пользу Руне.

Медведев впервые вышел в финал грунтового «Мастерса».

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 7:5, 7:5