Медведев возглавил рейтинг ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на первое место в обновленном рейтинге ATP.

26-летний росиянин опередил серба Новака Джоковича, который переместился на третью строчку. На второе место поднялся немец Александр Зверев.

Россиянин Андрей Рублев остался на восьмом месте, Карен Хачанов сохранил 23-е место, Аслан Карацев опустился с 38-го на 40-е место.

Медведев уже возглавлял рейтинг с 28 февраля по 21 марта 2022 года. С 31 марта по 18 мая россиянин не выступал на турнирах из-за операции по удалению грыжи.

Обновленный рейтинг АТР (13 июня):

1 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7 950 очков;

2 (3). Александр Зверев (Германия) — 7 075;

3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6 770;

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 525;

5 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 5 050;

6 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4 945;

7 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4 893;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4 125;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 895;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 570...

23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1 710...

38 (40). Аслан Карацев (Россия) — 1 093.