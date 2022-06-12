Энди Маррей: «Надеюсь, мое тело сможет и дальше выдерживать нагрузки»

Энди Маррей оценил свое физическое состояние после поражения в финале турнира в Штутгарте

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал поражение от Маттео Берреттини в финале турнира в Штутгарте.

«Эта неделя была невероятной, я получил большое удовольствие. Хочу поздравить Маттео и его команду с отличным результатом. Он только вернулся после операции, а это никогда не бывает легко. Сегодня он играл очень хорошо, заслужил победу.

Также хочу сказать спасибо моей команде. Простите, что не смог выиграть. Но прогресс очевиден, я чувствую себя намного лучше. Надеюсь, мое тело сможет и дальше выдерживать нагрузки», — цитирует британца сайт ATP.