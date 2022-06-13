Тарпищев поздравил Медведева с возвращением в лидеры рейтинга ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение Даниила Медведева в лидеры рейтинга ATP.

«Я от всего сердца поздравляю Даниила! Он уже легендарный теннисист. Даниил — один из наших мушкетеров, которые становились первыми в мире! Он сделал столько чудес уже со своим теннисом, что можно говорить только самое лучшее, самые большие похвалы.

И это можно делать, потому что Даня — очень хороший человек. Его матчи с Джоковичем войдут в историю мирового тенниса, особенно победная игра на US Open. Факт в том, что Даниил внутри игрок, творец, он все свои внутренние качества применяет в теннисе. Он выжимает все из себя на корте, это дорогого стоит, а какой он хороший парень», — приводит слова Тарпищева РИА «Новости Спорт».

Медведев возглавил рейтинг ATP 13 июня. Он опередил серба Новака Джоковича, который переместился на третью строчку. На второе место поднялся немец Александр Зверев.