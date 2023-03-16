Медведев признался, что играл на обезболивающих с Давидович-Фокиной

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что играл с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной на обезболивающих в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча игроков завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянина.

«Рад, что лодыжка не сильно болела, так как во время разминки, она довольно сильно болела. Я знал, что буду играть, я знал, что буду стараться. Но я не мог хорошо двигаться на разминке. Пытался как-то разогреть лодыжку. Я принял одно обезболивающее, так что это, наверное, помогло. На самом деле я чувствовал себя всё лучше и лучше во время матча», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

В полуфинале турнира россиянин сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Матч состоится 18 марта.