Медведев получит 1,5 миллиона долларов за участие в «Шлеме шести королей»

Россиянин Даниил Медведев выступит в турнире «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии.

По данным The Telegraph, россиянин получит за участие 1,5 миллиона долларов.

Такой же гонорар получат серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне. Денежный приз победителя турнира составит чуть более 6 миллионов долларов.

Чемпион Australian Open в этом году Синнер заработал за выступление на «мейджоре» в Мельбурне около 2 миллионов долларов.

«Шлем шести королей» пройдет в октябре этого года.

Медведев принял стратегическое решение. Россиянин отказался от распыления сил в мелких турнирах