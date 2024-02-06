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6 февраля, 21:07

Медведев получит 1,5 миллиона долларов за участие в «Шлеме шести королей»

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев выступит в турнире «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии.

По данным The Telegraph, россиянин получит за участие 1,5 миллиона долларов.

Такой же гонорар получат серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне. Денежный приз победителя турнира составит чуть более 6 миллионов долларов.
Чемпион Australian Open в этом году Синнер заработал за выступление на «мейджоре» в Мельбурне около 2 миллионов долларов.

«Шлем шести королей» пройдет в октябре этого года.

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Теннис
Даниил Медведев
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